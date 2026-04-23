В Японии уничтожат 230 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

CentralAsia (CA) - В северной японской префектуре Аомори начали забой 230 тыс. кур. Причиной стала зафиксированная в регионе вспышка птичьего гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство «Киодо».

Вокруг 32 птицефабрик в упомянутой префектуре установлены запретные зоны радиусом 10 км. Власти опасаются распространения заболевания, что может повлечь серьезные экономические последствия.

В 2023 году массовый забой кур из-за птичьего гриппа привел к самому большому с 1991 года росту цен на куриные яйца в Японии: в годовом выражении они подорожали на 76%. В некоторых супермаркетах в Токио вводили ограничения на покупку куриных яиц. За несколько месяцев в стране было забито более 1,5 млн куриц.