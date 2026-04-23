Пентагон уволил главу военно-морских сил США Джона Фелана

CentralAsia (CA) - Министр военно-морских сил США Джон Фелан покидает свой пост, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X.

«От имени министра обороны и его заместителя мы выражаем благодарность Фелану за службу в ведомстве и военно-морских силах США», — написал он.

Исполнять обязанности министра ВМС будет заместитель Фелана Хунг Као. Причины отставки неизвестны.

Телеканал CNN обращает внимание, что отставка Фелана произошла на фоне продолжающейся морской блокады США в Ормузском проливе, а военно-морские силы играют в этом ключевую роль.

Источники издания Axios говорят, что увольнение Фелана «застало многих врасплох» и пополнило список военных чиновников, которые на втором президентском сроке Дональда Трампа «либо внезапно ушли сами, либо были выдавлены со своих постов». «Фелан не понял, что он не главный. Его задача — выполнять отданные приказы, а не те, которые, по его мнению, должны были бы отдаваться», — сказал один из собеседников Axios. По его словам, Фелан «не ладил» с главой Пентагона Питом Хегсетом.

О напряженности между Хегсетом и Феланом также говорят несколько источников CNN. Один из собеседников добавляет, что по мнению Хегсета, Фелан слишком медленно продвигался в реализации реформ в судостроении. Также Хегсет «был раздражен» прямым общением Фелана с Трампом, которое глава Пентагона рассматривал как попытку обойти его. При этом решение об отставке Фелана, как утверждают источники телеканала, принял сам Трамп, недовольный темпами программы судостроения — во время встречи с Хегсетом по этому вопросу он «убедился, что Фелана нужно заменить», пишет CNN.

Джон Фелан, 79-й министр военно-морских сил, был приведен к присяге в этой должности 25 марта 2025 года. До своего назначения он был основателем и председателем частной инвестиционной компании Rugger Management из Флориды. На своем посту Фелан в том числе отвечал за программу судостроения и занимался «золотым флотом» современных боевых кораблей, о создании которого объявлял Трамп.