Иран сообщил о первом доходе от сборов за проход через Ормузский пролив

CentralAsia (CA) -  Центробанк Ирана впервые получил доход от сборов, которые ввели для прохода судов по Ормузскому проливу. Об этом сообщил вице-спикер Меджлиса (иранского парламента) Хамидреза Хаджи Бабаи, передает агентство Fars.

22 марта власти Ирана заявили, что будут взимать $2 млн за проход нескольких судов через Ормузский пролив. Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди объяснил решение тем, что «война стоит денег». По его словам, введение платы за пересечение морского коридора отражает «новый суверенный режим» в проливе.

На прошлой неделе Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а США ограничивают торговлю в портах республики. Президент Дональд Трамп 22 апреля говорил, что американо-иранские переговоры могут состояться в ближайшие 36-72 часа. По итогам предыдущего раунда, который состоялся 11 апреля, сторонам договориться не удалось. Спорными вопросами, уточнял Трамп, остаются ядерная программа Ирана и правила судоходства в Ормузском проливе.

