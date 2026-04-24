экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Скончался российский ведущий Алексей Пиманов

CentralAsia (CA) -  В возрасте 64 лет скончался российский телеведущий, режиссёр, продюсер и ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов.

Как сообщают источники, причиной смерти стало сердечное заболевание.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года Москве.

Он начал свою карьеру на телевидении в 1986 году как видеоинженер, затем работал оператором в телецентре. 

В 1996 году стал генеральным директором ТК «Останкино» и ведущим программы «Человек и закон». 

С октября 2013 года занимал должность президента медиахолдинга «Красная звезда».

В 2022 году получил звание «Заслуженный артист РФ». 

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com