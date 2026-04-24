Скончался российский ведущий Алексей Пиманов

CentralAsia (CA) - В возрасте 64 лет скончался российский телеведущий, режиссёр, продюсер и ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов.

Как сообщают источники, причиной смерти стало сердечное заболевание.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года Москве.

Он начал свою карьеру на телевидении в 1986 году как видеоинженер, затем работал оператором в телецентре.

В 1996 году стал генеральным директором ТК «Останкино» и ведущим программы «Человек и закон».

С октября 2013 года занимал должность президента медиахолдинга «Красная звезда».

В 2022 году получил звание «Заслуженный артист РФ».