Скончался российский ведущий Алексей Пиманов
- Азия и мир, общество
- 8:06, 24 апреля 2026
- Просмотров: 10772
CentralAsia (CA) - В возрасте 64 лет скончался российский телеведущий, режиссёр, продюсер и ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов.
Как сообщают источники, причиной смерти стало сердечное заболевание.
Пиманов родился 9 февраля 1962 года Москве.
Он начал свою карьеру на телевидении в 1986 году как видеоинженер, затем работал оператором в телецентре.
В 1996 году стал генеральным директором ТК «Останкино» и ведущим программы «Человек и закон».
С октября 2013 года занимал должность президента медиахолдинга «Красная звезда».
В 2022 году получил звание «Заслуженный артист РФ».
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.