В Астане прошло второе заседание министров экологии стран ОТГ

CentralAsia (KZ) - В Астане 23 апреля в рамках Регионального экологического саммита состоялось второе заседание министров, ответственных за охрану окружающей среды и экологию Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители государств-членов и наблюдателей, включая генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева, а также профильных министров и представителей Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

В ходе заседания участники обсудили ключевые экологические приоритеты региона, такие как борьба с изменением климата, сохранение биоразнообразия, восстановление земель и эффективное управление водными ресурсами. Особое внимание было уделено актуальным вызовам — от кризиса Аральского моря до снижения уровня Каспийского моря, а также ускоренного таяния ледников.

Выступая на заседании, Омуралиев отметил, что климатический кризис усиливает социально-экономическое неравенство и требует скоординированных действий. Он подчеркнул важность перехода к циркулярной экономике, разработки национальных климатических законов, а также внедрения цифровых и ИИ-решений для достижения устойчивого развития.

Отдельно была подчеркнута значимость «Тюркского зелёного видения», принятого на саммите ОТГ в Бишкеке в 2024 году, как основы для углубления регионального сотрудничества.

По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию и договорились провести следующее заседание в Кыргызстане в 2027 году.

