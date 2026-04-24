Бензин подорожал: cколько теперь стоит заправить полный бак в Алматы

CentralAsia (KZ) - Прогнозы экспертов начинают сбываться. Еще неделю назад повышение цен на топливо носило единичный характер, то к 23 апреля крупнейшие сетевые заправки мегаполиса начали обновлять данные на табло, пишет digitalbusiness.kz

Движение к рыночному тренду

То, что 17 апреля казалось «первыми ласточками» (когда цена на АИ-92 подскочила на 1 тенге лишь на одной заправке), сегодня стало общим трендом для Алматы и всей cтраны. После официальной отмены ценового моратория крупные игроки рынка начали корректировать стоимость наиболее востребованных марок топлива.

На большинстве сетевых АЗС города, включая такие крупные сети, как Royal Petrol (на фото), зафиксирован синхронный рост цен на основные позиции.

Что изменилось

Судя по актуальным кадрам с алматинских улиц, рост составил в среднем от 1 до 3 тенге за литр, что пока укладывается в рамки символического повышения, о котором ранее упоминали в Министерстве энергетики.

АИ-92 - 240 тенге (рост на 1 тенге)

АИ-95 - 322 тенге (рост на 3 тенге)

Дизель - 336 тенге (рост на 1 тенге)

АИ-98 - 365 тенге

Если взять средний бак топлива объемом 60 литров, то заправка полного бака АИ-92 обойдется в 14 400 тенге.

Прогнозы и ожидания

На данный момент повышение выглядит сдержанным. Однако сам факт того, что стабильные цифры, державшиеся долгое время, пришли в движение, говорит о начале нового этапа на топливном рынке Казахстана. Экономисты полагают, что в ближайшие дни аналогичную корректировку цен проведут и остальные участники рынка, чтобы компенсировать возросшие издержки после периода искусственного сдерживания цен.

