Нефть Brent и WTI стремительно дорожают, превысив отметку $107 и $98

CentralAsia (CA) - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 7 апреля 2026 года превысила отметку в $107 за баррель, пишет investfuture.ru.

Согласно данным торгов, к 20:42 по московскому времени цена на нефть Brent увеличилась на 5,05%, достигнув $107,06 за баррель. Через пять минут, к 20:47, рост ускорился, и нефть торговалась уже по $107,33 за баррель, что соответствует увеличению на 5,32%.

В то же самое время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года также демонстрировали положительную динамику, прибавив 5,80% и достигнув уровня $98,35 за баррель.