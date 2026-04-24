экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Нефть Brent и WTI стремительно дорожают, превысив отметку $107 и $98

CentralAsia (CA) -  Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 7 апреля 2026 года превысила отметку в $107 за баррель, пишет investfuture.ru.

Согласно данным торгов, к 20:42 по московскому времени цена на нефть Brent увеличилась на 5,05%, достигнув $107,06 за баррель. Через пять минут, к 20:47, рост ускорился, и нефть торговалась уже по $107,33 за баррель, что соответствует увеличению на 5,32%.

В то же самое время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года также демонстрировали положительную динамику, прибавив 5,80% и достигнув уровня $98,35 за баррель.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com