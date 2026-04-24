Генсек ОТГ и глава МИД Казахстана обсудили подготовку к саммиту в Туркестане

CentralAsia (KZ) - В МИД Казахстана 23 апреля состоялась встреча генсека ОТГ Кубанычбека Омуралиева с министром иностранных дел РК Ермеком Кошербаевым. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы плодотворного сотрудничества между ОТГ и Казахстаном. Омуралиев проинформировал о деятельности ОТГ и обменялся мнениями по вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия между тюркскими государствами.

Отдельное внимание было уделено подготовке к неформальному саммиту ОТГ, который состоится 15 мая 2026 года в Туркестане — духовной столице тюркского мира.

