Генсек ОТГ и глава МИД Казахстана обсудили подготовку к саммиту в Туркестане

CentralAsia (KZ) -  В МИД Казахстана 23 апреля состоялась встреча генсека ОТГ  Кубанычбека Омуралиева с министром иностранных дел РК Ермеком Кошербаевым. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы плодотворного сотрудничества между ОТГ и Казахстаном. Омуралиев проинформировал о деятельности ОТГ и обменялся мнениями по вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия между тюркскими государствами.

Отдельное внимание было уделено подготовке к неформальному саммиту ОТГ, который состоится 15 мая 2026 года в Туркестане — духовной столице тюркского мира.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
