экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп: Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели
Дым поднимается над Дахией, южным пригородом Бейрута, Ливан, после израильских авиаударов
CentralAsia (CA) -  Прекращение огня между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели после «очень хороших» переговоров в Вашингтоне, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Thruth Social.

«Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Я с нетерпением жду возможности в ближайшем будущем принять премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна. Для меня было большой честью принять участие в этой исторической встрече!» — написал президент.

Встреча в Овальном кабинете прошла с участием вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, сам Трамп, а также посол США в Израиле Майк Хакаби и посол США в Ливане Мишель Исса при участии высокопоставленных представителей Израиля и Ливана.

«И Израиль, и Ливан являются жертвами одной и той же террористической организации», — заявил Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров, имея в виду «Хезболлу». Посол США Хакаби назвал «Хезболлу» «плохим маленьким ребенком, бросающем камни».

Трамп на пресс-конференции заявил, что Израилю «придется защищаться», если по нему будут стрелять, а «Хезболла», по словам республиканца, будет это делать.

При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 24 апреля сообщила о перехвате ракет «Хезболлы», выпущенным по израильским силам.

Десятидневное перемирие между Израилем и Ливаном началось 17 апреля, Трамп объявил о нем днем ранее. Объявлению прекращения огня предшествовала встреча сторон в США — она стала первой встречей ливанских и иранских переговорщиков за 34 года.

До этого, в начале апреля, Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, которое было продлено 21 апреля на неопределенный срок для продолжения дипломатических переговоров. При этом Тегеран ранее сообщал о нарушении режима прекращения огня в Ливане, заявив о несоблюдении перемирия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com