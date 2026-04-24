Третий авианосец США прибыл к водам Ирана

CentralAsia (CA) - Авианосец класса «Нимиц» USS George H.W. Bush прибыл в Индийский океан и сейчас находится в зоне ответственности Центрального командования США. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в соцсети X.

На борту авианосца находятся тысячи военнослужащих и десятки современных истребителей, пишет The Washinton Post (WP). Корабль и ударная группа, которая сопровождает авианосец, должна значительно увеличить военную мощь, находящуюся в распоряжении президента США Дональда Трампа у берегов Ирана, говорят американские чиновники.

Пока неясно, какие именно приказы получит корабль. «Военные готовы возобновить удары в любой момент, если поступит приказ»,— заявил один из собеседников WP. Как сообщал телеканал CNN, сейчас в Пентагоне разрабатывают новые планы для ударов по Ирану, которые военнослужащие начнут исполнять в случае срыва перемирия.

На пути в Аравийское море авианосец обогнул юг Африки, чтобы не проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Командование США опасалось из-за возможных ракетных атак со стороны хуситов, сообщала информационная служба Военно-морского института США.

Ранее в апреле «Би-би-си» сообщила, что американский атомный авианосец Abraham Lincoln 11 апреля стоял на окраине Оманского залива, в 200 км к югу от побережья Ирана. Позже, в том же месяце, Associated Press узнало, что атомный авианосец ВМС США Gerald R. Ford вошел в акваторию Красного моря в сопровождении двух эсминцев.