В российском городе Туапсе – экологическая катастрофа из-за пожара на нефтеналивном терминале, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) - В российском курортном городе Туапсе в Краснодарском крае – экологическая катастрофа: нефтепродуктами загрязнены вода, земля и воздух, сообщает Русская служба ВВС. Экологи заявляют, что это приведет к серьезным последствиям на десятилетия.

В среду в Туапсе пролился «нефтяной» дождь: машины, люди и животные покрылись черной крапинкой, на дорогах – черные лужи с нефтяной пленкой. Смог от пожара доходит даже до других городов, в том числе курортов Горячего Ключа и Сочи.

Пожар на нефтеналивном терминале в порту начался из-за ударов украинских беспилотников. Сначала 16 апреля загорелся нефтеперерабатывающий завод, пожар удалось потушить только через три дня. А 19 апреля в море обнаружили нефтяное пятно. На следующий день, 20 апреля, по порту ударили второй раз, на НПЗ снова начался пожар, из-за которого нефтепродукты не только горят, но и испаряются, а пары конденсируются, проливаясь на землю с обычным дождем. Пожар все еще не потушили, хотя его площадь сократилась вдвое.

Экологи отмечают, что сейчас загрязнены одновременно и вода, и воздух, и земля, так как горят емкости, разрушены трубопроводы, загрязнены реки, а облако, содержащее нефтепродукты, перемещается в направлении главного Кавказского хребта. И «все это приведет к серьезным экологическим последствиям на десятилетия».

В отделении Greenpeace в Центральной и Восточной Европе объяснили Би-би-си, что самую серьезную проблему сейчас представляет воздух: «Дым от подобных пожаров будет содержать широкий спектр токсичных и кислых газов и вредных химических паров, мельчайшие капли масел и взвешенные частицы сажи, особенно вблизи очага».

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что, по данным на вечер 21 апреля, зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.

Экологи также отмечают, что нефтепродукты теперь будут циркулировать в природе, поскольку выпадут с осадками и останутся в почве, а дальше будут вымываться в реку и попадать в Черное море, что, в свою очередь, изменит экосистему.

В прошлом году в Анапе с пляжей убирали мазут после того, как в Керченском проливе затонули два танкера. Однако танкеры все еще не достали со дна. А в апреле этого года было обнаружено новое нефтяное пятно размером около 117 квадратных километров.

По сравнению с Анапой, в Туапсе ликвидировать разлив сложнее: пляжи галечные, а не песочные. Через гальку нефтепродукты текут вниз, в землю, оттуда будут попадать обратно в море, а это означает, что прибой будет снова выбрасывать нефть на пляж.