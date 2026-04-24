ЕС ввел санкции против компании из Казахстана

CentralAsia (KZ) - Евросоюз 23 апреля в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел рестрикции в отношении компании United Trading Group из Казахстана. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

В опубликованных ЕС материалах говорится, что эта компания базируется в Казахстане, а ее основатель и директор Алимжан Беков связан с немецкой UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. По версии Евросоюза, через эту цепочку в Россию поставлялся высокочистый хлороводород (HCl), который используется, в частности, при обработке полупроводниковых пластин.

В документах ЕС утверждается, что немецкая компания поставляла HCl для United Trading Group, а затем казахстанская фирма переправляла химикат российским компаниям Siltron и Electronsnab. Маршрут поставок, как указано в обосновании санкций, проходил через Польшу, Турцию и Казахстан. На этом основании Брюссель сделал вывод, что компания из Казахстана содействовала нарушению запрета на обход санкционного режима, установленного регламентом ЕС № 833/2014.

В новый санкционный пакет вошло 120 новых индивидуальных ограничений, а также дополнительные экономические меры против энергетики, финансового сектора, криптоопераций, торговли и российского военно-промышленного комплекса.

Как следует из заявления Совета ЕС, в рамках нового пакета под санкции попали 16 организаций из Казахстана, Китая, ОАЭ, Узбекистана и Беларуси, которые, по версии Брюсселя, поставляли товары двойного назначения или системы вооружений для российского ВПК.

