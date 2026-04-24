Билэгт Зандан обсудила с послом Кыргызской Республики вопросы расширения торгового и инвестиционного сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Этот вопрос обсуждался на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Монголии Айбека Молдогазиева и исполняющего обязанности директора Монгольского агентства по инвестициям и торговле г-жой Билэгт Зандан 21 апреля 2026 года.
В ходе встречи стороны обсудили расширение взаимной торговли, увеличение товарооборота, привлечение инвестиций и организацию совместных мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного потенциала обеих стран.
Посол Айбек Молдогазиев подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Монголией, отметив необходимость создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли, стимулирования инвестиционной активности и поддержки предпринимателей.
Он также представил обновленную информацию, материалы и презентации по инвестиционным проектам в Кыргызской Республике, подчеркнув важность активизации сотрудничества между соответствующими инвестиционными ведомствами двух стран.
Со своей стороны, Билэгт Зандан выразила заинтересованность Монголии в дальнейшем углублении торгово-инвестиционного сотрудничества с Кыргызстаном и предложила рассмотреть возможность организации совместных мероприятий для его продвижения.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении торгово-инвестиционного сотрудничества и договорились продолжить активную работу в обсуждаемых областях.