Монгольская шерсть, кашемир, кожа, мясо и мясные продукты будут экспортироваться в Казахстан

CentralAsia (MNG) -  

В рамках визита президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа в Республику Казахстан, Министерство экономики и развития Монголии и Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании по содействию торгово-экономическому сотрудничеству.

Для увеличения двустороннего товарооборота до $500 млн стороны договорились расширить поставки шерсти, кашемира, кожи, мяса и мясных продуктов из Монголии в Казахстан, а также увеличить импорт фруктов, овощей и пшеницы из Казахстана в Монголию.

В рамках реализации временного соглашения о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом также будет разработана совместная дорожная карта.

