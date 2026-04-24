Казахстан откроет консульство в Баян-Өлгий и запустит прямые рейсы в Оскемен

CentralAsia (MNG) -

В ходе государственного визита президента Монголии главы государств провели частную встречу, за которой последовали официальные переговоры.

Президент Хүрэлсүх Ухнаа выразил приверженность дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном, первым стратегическим партнером Монголии в Центральной Азии, и поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева, а также правительство и народ Казахстана за теплый прием.

В рамках реализации временного соглашения о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом будет разработана совместная дорожная карта.

В настоящее время регулярные рейсы по маршруту Улан-Батор – Алматы выполняет авиакомпания Hunnu Air, а казахстанская SCAT Airlines планирует начать прямые рейсы по маршруту Улан-Батор – Астана в июне.

Также было достигнуто соглашение о восстановлении прямых рейсов между Баян-Өлгием и Оскеменом, что является долгожданным шагом для жителей аймака Баян-Өлгий, и об открытии консульства Казахстана в Баян-Өлгий.

Президенты подчеркнули, что культурные связи являются важным мостом между народами двух стран, и приветствовали разработку совместного плана действий на 2026–2027 годы в областях образования, культуры, спорта, туризма и молодежи.

