В мае цена на дизельное топливо может достичь ₮6400

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Учрал Ням-Осор заявил, что ситуация в Ормузском проливе потрясла мировые рынки и привела к резкому росту цен на дизельное топливо.

«Существует множество проблем, связанных с топливом. Монголия закупает топливо, используя ценовую систему Сингапурской биржи. Однако нынешняя глобальная ситуация создала беспрецедентные трудности. Нестабильность в Ормузском проливе серьезно повлияла на мировой энергетический рынок, вызвав резкий рост цен на сырую нефть и нефтепродукты. Неясно, насколько хуже может стать ситуация», — сказал он.

Он отметил, что в апреле прошлого года дизельное топливо закупалось по цене вдвое выше, чем в марте, — $1400 за тонну, и ожидается, что в мае цена вырастет до $1700.

«Иными словами, месяц назад литр дизельного топлива стоил ₮3200, а сегодня цена выросла до ₮4400. В мае ожидается, что она достигнет почти ₮6400 за литр. Правительство уже приняло меры, в том числе отменило 5% таможенную пошлину. Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор направлен в Россию для срочных переговоров, также запланирована встреча в Казахстане. Я верю, что мы достигнем эффективного соглашения», — сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

