12-летний Тодмөнх победил в открытой категории до 18 лет и стал чемпионом мира

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов и молодежи ФИДЕ 2026 года пройдет в городе Врнячка-Баня, Сербия, с 14 по 21 апреля 2026 года.

Монгольский юный чемпион по шахматам Тодмөнх Төрбат представляет Монголию на турнире. Он выиграл открытые категории до 18 лет по быстрым шахматам и блицу и стал чемпионом мира. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Кроме того, Тодмөнх участвовал в соревнованиях в категории блиц для участников до 12 лет, которые начались 19 апреля и продлятся два дня, чтобы определить победителей. Он занял 13-е место в возрастной категории до 12 лет в блице (быстрой игре).

По вине сотрудника Airserbia он не смог сесть на запланированный рейс и был вынужден лететь другим рейсом, проведя в пути более 30 часов без отдыха, что негативно сказалось на его результатах в финальных соревнованиях.

