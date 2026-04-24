Монголия подтвердила приверженность созданию Международной водной организации

заместитель министра окружающей среды и изменения климата Монголии Мөнхтамир Батбаяр

CentralAsia (MNG) -

В рамках программы Регионального экологического саммита (RES2026) в городе Астана (Казахстан) состоялись консультации в формате круглого стола по вопросу создания Международной водной организации.

В своем выступлении заместитель министра окружающей среды и изменения климата Монголии Мөнхтамир Батбаяр отметил: «Монголия рассматривает предложение о создании Международной водной организации как разумную и важную инициативу, которая может внести существенный вклад в укрепление координации в рамках системы ООН и взаимодействие с международными заинтересованными сторонами, а также в улучшение глобального управления водными ресурсами».

При этом важно обеспечить практическую направленность, доступность и соответствие деятельности организации специфическим условиям государств. Необходимо руководствоваться принципом дополнения и усиления существующих международных механизмов и инициатив, избегая их дублирования, а также обеспечить сбалансированность и доступность участия.

Кроме того, инициатива по созданию Международной водной организации соответствует «Степной повестке дня», которую Монголия намерена представить на COP17 в августе этого года, и создает возможности для продвижения ее практической реализации в координации с тремя ключевыми проектами этой повестки дня.

В этой связи Монголия придаёт данной инициативе большое значение и выражает готовность принимать активное участие в создании эффективной, доступной и ориентированной на практическую реализацию Международной водной организации, - подчеркнул он.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения