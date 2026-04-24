В Пусане прошли Дни монгольского кино

CentralAsia (MNG) -  В ознаменование 10-летия со дня основания консульства Монголии в Пусане, Республика Корея, и в рамках усилий по продвижению монгольской культуры и искусства, Генеральное консульство Монголии в Пусане совместно с фондом «Ханнараэ» Республики Корея, Пусанским киноцентром и Национальным советом кинематографии Монголии организовало «Дни монгольского кино».

В рамках кинопоказа зрителям была представлена ​​подборка фильмов, в том числе документальный фильм режиссера Ган-Очира Энэбиша «Хранитель Великой Гоби», фильм Баттулги Сувида «Отец», «Лилия сердца» с участием заслуженного государственного деятеля и народного артиста Цэрэндагвы Пүрэвдоржи и выдающегося деятеля культуры Алтаншагаи Ганбаатара, а также фильм «Свекровь» с участием народной артистки Цэрэндарьзав Дашням.

Организаторы подчеркнули, что третья выставка кинодней примечательна успешным привлечением монголов, проживающих в южном регионе Южной Кореи, и выразили намерение расширить масштабы мероприятия в последующие годы.

