Евросоюз ввел санкции против двух компаний из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Европейский союз ввёл ограничения в отношении двух предприятий из Узбекистана в рамках 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

В обновлённый список включены Ферганский химический завод (Farg‘ona Kimyo Zavodi) и Raw Materials Cellulose.

Согласно обоснованию ЕС, Farg‘ona Kimyo Zavodi (создан в 2012 году в Фергане) производит хлопковую целлюлозу и, по данным европейской стороны, поставляла продукцию на предприятия в России, включая Пермский пороховой завод и Казанский государственный пороховой завод. В документе отмечается, что эта продукция могла использоваться для производства военной продукции.

Аналогичные претензии указаны в отношении Raw Materials Cellulose, зарегистрированной в 2022 году в Джизакской области. В ЕС заявляют, что компания поставляла хлопковую целлюлозу российским предприятиям военно-промышленного комплекса, включая Тамбовский пороховой завод.

На основании этого Евросоюз считает, что обе компании «поддерживают военный и промышленный комплекс России» через участие в цепочках поставок.

Санкции предусматривают ограничения, включая заморозку активов в юрисдикции ЕС и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов.

В целом 20-й пакет санкций против России направлен на усиление давления и предотвращение обхода ограничений. Ограничения затрагивают энергетику, финансы, торговлю и включает меры против так называемого «теневого флота», а также впервые запускает механизм противодействия обходу санкций. В частности, введены ограничения против 36 компаний энергетического сектора, расширен список судов (до 632), подпадающих под запреты, а также ужесточены правила продажи танкеров.

В финансовой сфере санкции затронули ещё 20 российских банков, криптосервисы и ряд иностранных банков, помогающих обходить ограничения. Пакет также включает новые экспортные и импортные ограничения (на сотни миллионов евро), запреты на поставку технологий двойного назначения и киберуслуг.

Кроме того, в санкционные списки добавлены 120 лиц и компаний, включая организации из третьих стран, в том числе Узбекистана, Китая, ОАЭ, Казахстана и Беларуси.