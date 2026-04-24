В Анкаре прошли мероприятия Тюркской Академии к 100-летию первого Тюркологического конгресса

CentralAsia (CA) - В Анкаре прошла серия научных мероприятий Тюркской Академии, посвященных 100-летию первого Тюркологического конгресса, состоявшегося в Баку в 1926 году.

Тюркская Академия совместно с ведущими университетами столицы Турции провела серию научно-культурных мероприятий, приуроченных к юбилею. Программа, охватившая три дня, прошла на площадках Анкарского университета социальных наук, Университета Хаджеттепе и Университета Хаджи Байрам Вели, объединив ученых и представителей академического сообщества вокруг темы осмысления исторического наследия конгресса и его значения для современной тюркологии.

В рамках мероприятий была представлена выставка архивных фотографий, отражающих исторический контекст первого Тюркологического конгресса 1926 года, а также презентованы научные издания по итогам международных исследований.

В мероприятиях приняли участие президент Тюркской Академии, академик Шаин Мустафаев, ректоры и представители университетов, а также ведущие ученые Турции.

Мустафаев подчеркнул, что первый Тюркологический конгресс остается знаковой интеллектуальной платформой, заложившей основы научного диалога в тюркском мире.

В ходе обсуждений была подчеркнута координирующая роль Тюркской Академии в развитии общетюркского научного пространства. В 2023 году была создана Экспертная комиссия по общетюркскому алфавиту, а в 2024 году принят Общетюркский алфавит.

Также ведется работа над терминологическими словарями в области экономики, военного дела, экологии, лингвистики, медицины, а также IT, искусственного интеллекта и международных отношений.