OpenAI выпустила новую ИИ-модель — GPT-5.5

CentralAsia (CA) - Компания OpenAI представила 23 апреля новую модель генеративного искусственного интеллекта — GPT-5.5.

«Новый уровень интеллекта для реальной работы и управления агентами, созданный, чтобы понимать сложные задачи, использовать инструменты, проверять результаты своей работы и доводить большее количество задач до конца. Это знаменует новый подход к выполнению компьютерных задач. Теперь доступно в ChatGPT и Codex», — сообщила компания в соцсети икс.

В заявлении OpenAI говорится, что новая модель «отлично справляется» с написанием и отладкой кода, онлайн-исследованиями, анализом данных, созданием документов и электронных таблиц, управлением программным обеспечением.

В компании отметили, что GPT-5.5 уже доступна для платных пользователей ChatGPT и Codex.

OpenAI выпустила предыдущую модель, GPT-5.4, менее двух месяцев назад, 5 марта. Тогда в компании также отмечали, что модель эффективна для профессиональной работы.