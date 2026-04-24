В большинстве регионов Казахстана в выходные сохранятся дожди с грозами

CentralAsia (KZ) - В большинстве регионов Казахстана с 25 по 27 апреля ожидаются дожди с грозами, на севере – дожди и мокрый снег, сообщает «Казгидромет».

В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер, по республике ночью и утром прогнозируются туманы, а 26 апреля на западе и северо-западе, 27 апреля на севере, востоке и в центре страны ожидаются заморозки ночью до 2°C.

Днем также прогнозируется понижение температуры: на севере до +10+15°C, в центре до +10+18°C, на востоке до +7+20°C, на юге до +15+25°C. На западе страны постепенно потеплеет – от +7+15°C до +15+20°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

