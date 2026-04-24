ЕС отменил ранее введенные санкции против трех банков Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Еврокомиссия (ЕК) исключила три банка Таджикистана — «Спитамен Банк», «Душанбе Сити Банк» и «Коммерцбанк Таджикистана» — из санкционного списка. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Таджикистана.

Как уточнили в регуляторе, решение было принято после переговоров представителей Таджикистана с европейскими партнерами. «Данный шаг придаст мощный импульс дальнейшему развитию банковской системы (Таджикистана)»,— указано в заявлении Нацбанка страны. Регулятор расценивает решение Евросоюза как результат развития отношений министерств и банков страны с ЕК.

Евросоюз внес кредитные организации Таджикистана в 19-й пакет санкций против России. Банки обвинили в содействии обходу ограничений, в частности в обеспечении финансовых переводов для поддержания российской экономики. В регуляторе отметили, что Нацбанк укрепляет систему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Евросовет утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Под ограничения попали три порта, 46 танкеров, несколько криптовалютных платформ, а также 58 физлиц и компании, связанных с российским ВПК.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
