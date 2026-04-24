Управляющую хостелом, где останавливались напавшие на «Крокус Сити Холл», приговорили к трем годам колонии

CentralAsia (CA) - Суд в Москве приговорил к трем годам управляющую хостелом, в котором жили двое напавших на «Крокус Сити Холл» в марте 2022 года. Ей также на два года запретили заниматься деятельностью в сфере оказания услуг гостиничного бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, не называя имя подсудимой.

Управляющую обвиняли в организации незаконного пребывания (временного проживания) иностранных граждан в Российской Федерации. Имя осужденной не называется.

По данным следствия, управляющая апарт-отелем, который располагался в жилом доме в Москве, не уведомила контролирующие органы о том, что в хостеле живут Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, у которых не было разрешения на временное пребывание.

«(Мирзоев и Файзов) ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание наличными денежными средствами либо переводом на банковскую карту, ночевали, после чего собирали все свои вещи и уходили, а потом снова приходили и заново заселялись», — цитируются в материалах слова управляющей.

Управляющая признала свою вину и заявила о раскаянии. До вынесения приговора она находилась под подпиской о невыезде.

Мирзоев и Файзов вместе с другими фигурантами дела о нападении на «Крокус Сити Холл» были 13 марта 2026 года приговорены к пожизненному заключению.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в комплекс в тот момент, когда там должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли огонь по зрителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли концертный зал. Погибли 150 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан» — крыло «Исламского государства» в Афганистане. Власти России утверждали, что террористы действовали в интересах Украины.