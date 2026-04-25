Meta сократит около 8 тысяч сотрудников ради инвестиций в искусственный интеллект

CentralAsia (CA) - Американская технологическая компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, уволит каждого десятого своего сотрудника из-за развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает BBC.

Компания объявила сотрудникам, что уволены будут около 8 тысяч человек. А еще несколько тысяч вакансий не будут заполнять.

Людей увольняют, потому что Meta собирается многократно увеличить инвестиции в развитие ИИ: только в этом году будут вложены 135 миллиардов долларов. Это примерно равно общему объему средств, направленных компанией на ИИ в течение предыдущих трех лет.

В январе гендиректор Meta Марк Цукерберг говорил, что ИИ повысил продуктивность сотрудников и теперь один человек может реализовать проекты, для которых ранее требовалась большая команда.

«Думаю, что 2026-й станет годом, когда ИИ начнет кардинально менять то, как мы работаем», — сказал Цукерберг.

Также в четверг Microsoft объявила о запуске программ добровольного ухода с компенсациями для тысяч сотрудников в США.

По данным двух источников, знакомых с планом, гигант намерен в начале мая предложить такие условия примерно 8 750 работникам, что составляет около 7% американского персонала компании.

Как и в случае с Meta, решение связано с ростом расходов на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. Microsoft направляет миллиарды долларов на расширение сети центров обработки данных по всему миру, которые обеспечивают работу облачных сервисов, ИИ-систем и продуктов повышения продуктивности, включая ИИ-помощника Copilot.