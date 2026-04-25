Исследование: 100 млн лет назад в океанах обитали 19-метровые осьминоги, обладавшие мощными челюстями и развитым мозгом

Так мог выглядеть гигантский осьминог — рисунок

CentralAsia (CA) - По данным нового исследования, опубликованного в журнале Science, 100 млн лет назад в земных океанах могли жить гигантские осьминоги, передает «Би-би-си».

Некоторые из таких животных, обитавших на Земле в тот же период, что динозавры, вероятно, были грозными и сильными хищниками: у них были крепкие щупальца для захвата добычи и похожие на клюв челюсти, при помощи которых они могли раскусывать раковины и кости других обитателей моря.

Эксперты изучили хорошо сохранившиеся окаменелости челюстей таких осьминогов и установили, что их размер мог достигать 19 метров. Это означает, что они могли быть самыми крупными беспозвоночными из всех известных ученым.

Что челюсти могут сказать о мозге

В течение многих десятилетий палеонтологи считали, что самыми крупными морскими хищниками были позвоночные (то есть животные со скелетом), такие как рыбы и рептилии. Беспозвоночным, таким как осьминоги и кальмары, при этом отводилась вторичная роль.

Но исследователи из Университета Хоккайдо в Японии оспаривают такую картину.

Изучив окаменевшие челюсти гигантских осьминогов, они заключили, что эти животные вполне могли раскусить раковины и скелеты больших рыб и морских рептилий.

По данным их исследования, размер тела этих осьминогов составлял от 1,5 до 4,5 метров. С учетом длинных щупальцев это позволяет предположить, что их общая длина достигала от 7 до 19 метров. По сегодняшним стандартам, это огромный размер, даже если речь идет об особях на нижнем сегменте этого спектра.

Еще одна примечательная черта древних осьминогов — тот факт, что правая и левая сторона их окаменевших челюстей изношены неравномерно. Это свидетельствует о том, что животные, вероятно, предпочитали жевать какой-то одной стороной. Ученые считают, что такое пищевое поведение — признак хорошо развитого головного мозга.

Грозный хищник

Современные осьминоги известны своей смышленостью, умением решать различные задачи и сложной тактикой охоты.

Размах щупальцев крупнейшего современного вида осьминогов — Гигантского осьминога — может достигать более чем 5,5 метров.

Существуют видеокадры, на которых видно, как эти животные успешно противостоят акулам, достигающим более метра в длину.

«Своими присосками и щупальцами они могут крепко захватить это животное — и ему уже не убежать», — объясняет Кристиан Клюг — палеонтолог из Университета Цюриха, который ознакомился с исследованием японских ученых.

Однако остается множество вопросов. Эксперты могут только догадываться о том, какой была точная форма гигантских осьминогов, размер их плавников или скорость их передвижения.

Кроме того, ученым пока не удалось обнаружить окаменелости, по которым можно судить о содержании желудков этих животных — в этом случае можно было бы сделать более определенные выводы об их рационе.

Доктор Ник Лонгрич из Университета Бата подозревает, что они в основном охотились на аммонитов (вид моллюсков). Но — так же, как современные осьминоги — эти животные могли питаться всем, что попадается рядом, и при возможности нападать на других животных.

«Пока мы это выясним, пройдет еще немало времени, — считает он. — Сейчас это загадка».

Пока же окаменевшие останки гигантских осьминогов позволяют лишь предположить, каким мог быть этот гигант, который плавал по морским глубинам, будучи вооруженным мощными челюстями, сильными щупальцами — и мозгом, который позволял им конкурировать с другими хищниками.