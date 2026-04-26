Статуи острова Пасхи и Великая Китайская стена под угрозой из-за изменения климата, - исследование

CentralAsia (CA) - Войны и революции уже давно угрожают национальным памятникам культурного наследия - в последнее время, например, в Иране и Украине. Однако существует и другая опасность - изменение климата. передает Deutsche Welle.

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО - от 4000-летних храмов-пирамид в Ираке до знаменитых, примерно 800-летних статуй на острове Пасхи - все чаще страдают от эрозии и разрушения. Повышение температуры, более сильные штормы и засухи наносят ущерб строительным материалам.

Исследование ЮНЕСКО 2025 года показывает: 80 процентов объектов Всемирного наследия находятся под климатическим стрессом, поскольку древние материалы, такие как дерево и камень, почти не способны адаптироваться к повышающимся средним температурам.

Вот некоторые из наиболее уязвимых мест:

«Колыбель цивилизации»: зиккурат в Уре

Тысячи лет истории могут быть стерты, поскольку юг Ирака становится все более жарким. Повышение температуры вызывает сильную эрозию. Посреди пустынного ландшафта возвышается знаменитый зиккурат в Уре - 4000-летний храмовый комплекс, центром которого является храм, посвященный шумерской богине Луны Нанне. Сооружение все больше разрушается. Подвижные дюны и сильные ветры разрушают его структуру.

Кроме того, грунтовые воды вследствие жары и засухи становятся все более солеными. Это разрушает сырцовые кирпичи древних месопотамских храмов. «Эти солевые отложения - следствие изменения климата», - подтверждает Казем Хасун из Управления древностей провинции Ди-Кар. Солевые кристаллы проникают в материал, увеличиваются в объеме и постепенно разрушают его.

Руины древнего Вавилона на берегу Евфрата также находятся под угрозой: высокий уровень солей разрушает и здесь строительные конструкции. Археологи пытаются противостоять этому - например, используя обессоленные сырцовые кирпичи, изготовленные по тысячелетним технологиям.

Мечети Исфахана, Иран

В настоящее время историческим памятникам Ирана особенно сильно угрожает война. Однако и изменение климата оставляет здесь заметные следы. Среди пострадавших объектов - исторические мечети города Исфахан.

Центральная мечеть города - Пятничная - демонстрирует развитие исламской архитектуры на протяжении двенадцати веков. Ее строительство началось в 841 году, но она реконструировалась и достраивалась вплоть до конца XX века. ЮНЕСКО называет ее «музеем иранской архитектуры». Своими впечатляющими куполами и богатыми штукатурными украшениями она стала образцом для религиозных и образовательных зданий во многих частях региона - от Ирана до Ирака и Сирии.

Неподалеку расположен Мейдан-е Имам - обширная площадь XVII века. Здесь находится, в частности, знаменитая мечеть Имама с ее голубым куполом и искусной каллиграфией.

Однако здания стоят на нестабильной почве - она проседает из-за постоянно снижающегося уровня грунтовых вод, вызванного засухой. Экстремальные температуры и резкие колебания влажности воздуха дополнительно разрушают постройки. ЮНЕСКО предупреждает: без противодействующих мер этот медленный процесс может привести к трещинам и утрате устойчивости - в худшем случае к обрушению.

Статуи моаи острова Пасхи

Согласно исследованию Гавайского университета, знаменитые статуи моаи на Рапа-Нуи (остров Пасхи) в ближайшие десятилетия могут все чаще оказываться под водой.

Особенно уязвим объект Аху Тонгарики с его 15 монументальными фигурами. Из-за повышения уровня моря усиливаются волны и наводнения, которые, согласно исследованию 2025 года, угрожают более чем половине культурных ценностей этого места. Это стало бы катастрофой не только для мировой культуры, но и для самих жителей Рапа-Нуи, отмечает главный автор исследования Ноа Паоа.

«Эти места имеют центральное значение для нашей идентичности и традиций», - говорит Паоа. Кроме того, от них в значительной степени зависит туризм на острове. «Если мы ничего не предпримем, в долгосрочной перспективе может оказаться под угрозой даже статус острова как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», - опасается он.

Великая Китайская стена протяженностью более 21 000 километров считается одним из грандиознейших сооружений мира. Ее возводили и расширяли более двух тысяч лет, а с 1987 года она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако и этот памятник архитектуры находится под угрозой.

Многие участки стены построены из утрамбованной земли и уязвимы перед ветром, дождем и солевыми отложениями. Это приводит к трещинам, разрушению и возможным обрушениям. Сегодня лишь около шести процентов стены находятся в хорошем состоянии, примерно половина уже сильно повреждена или утрачена.

Ученые настоятельно призывают к защитным мерам - например, к использованию естественных защитных слоев из лишайника, мхов и других микроорганизмов, так называемой «биокорке».

Таким образом, изменение климата угрожает не только природе, но и культурному наследию человечества, а значит - части нашей общей истории.