экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ОТГ и Исламская организация по продовольственной безопасности подписали Меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (KZ) -  Организация тюрксикх государств (ОТГ) подписала Меморандум о взаимопонимании с Исламской организацией по продовольственной безопасности в Астане. Об этом сообщила пресс-служба ОТГ.

Меморандум подписали генсекретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и гендиректор Исламской организации Берик Арын. 

«Этот Меморандум о взаимопонимании знаменует собой важную веху в укреплении сотрудничества между ОТС и ИОФС, устанавливая долгосрочное и взаимовыгодное партнерство в областях продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, развития сельских районов и экологической устойчивости. Мы уверены, что это партнерство будет способствовать повышению региональной устойчивости и продвижению устойчивого развития во всем тюркском мире», - написал Омуралиев в своем аккаунте в соцсети. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com