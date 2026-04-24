ОТГ и Исламская организация по продовольственной безопасности подписали Меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (KZ) - Организация тюрксикх государств (ОТГ) подписала Меморандум о взаимопонимании с Исламской организацией по продовольственной безопасности в Астане. Об этом сообщила пресс-служба ОТГ.

Меморандум подписали генсекретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и гендиректор Исламской организации Берик Арын.

«Этот Меморандум о взаимопонимании знаменует собой важную веху в укреплении сотрудничества между ОТС и ИОФС, устанавливая долгосрочное и взаимовыгодное партнерство в областях продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, развития сельских районов и экологической устойчивости. Мы уверены, что это партнерство будет способствовать повышению региональной устойчивости и продвижению устойчивого развития во всем тюркском мире», - написал Омуралиев в своем аккаунте в соцсети.

