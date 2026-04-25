Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 193 военнослужащих

- 10:04, 25 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Москва и Киев провели новый обмен пленными, сообщило Минобороны РФ. В Россию вернулись 193 военнослужащих, столько же военных были переданы Украине.
Посредниками в обмене выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен состоялся и 193 военнослужащих ВСУ возвращаются из плена. Это военные ВСУ, Национальной гвардии и полиции, пограничники, а также служащие Государственной специальной службы транспорта.
«Среди них есть те, в отношении кого Россия возбудила уголовные дела, есть и раненые», — добавил Зеленский.
Предыдущий раунд обмена военнопленными прошел 11 апреля. Тогда накануне православной Пасхи (отмечалась 12 апреля) стороны передали друг другу по 175 военнослужащих и семь гражданских. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.