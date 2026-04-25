экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 193 военнослужащих
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  Москва и Киев провели новый обмен пленными, сообщило Минобороны РФ. В Россию вернулись 193 военнослужащих, столько же военных были переданы Украине.

Посредниками в обмене выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен состоялся и 193 военнослужащих ВСУ возвращаются из плена. Это военные ВСУ, Национальной гвардии и полиции, пограничники, а также служащие Государственной специальной службы транспорта.

«Среди них есть те, в отношении кого Россия возбудила уголовные дела, есть и раненые», — добавил Зеленский.

Предыдущий раунд обмена военнопленными прошел 11 апреля. Тогда накануне православной Пасхи (отмечалась 12 апреля) стороны передали друг другу по 175 военнослужащих и семь гражданских. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com