Парламент Турции запретил подросткам в возрасте до 15 лет пользоваться соцсетями

CentralAsia (CA) - Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей до 15 лет. Ответственность за проверку возраста возложена на поставщиков данных услуг, сообщает агентство Anadolu.

Согласно документу, провайдер соцсети обязан принять необходимые меры, включая верификацию возраста пользователя, чтобы не позволить подросткам зарегистрироваться на платформе. Поставщиков услуг также обязали публиковать на своих веб-ресурсах правила, действующие в отношении граждан Турции.

Вместе с тем парламент страны принял акты об усилении родительского контроля, которые будут распространены на такие действия в интернете, как настройки учетной записи, осуществление платных операций, оформление подписок на каналы и прочее. Кроме того, для взрослых пользователей разработают механизмы слежения и ограничения времени использования соцсетей их детьми.

Нововведение затронет множество ресурсов, в том числе YouTube, TikTok, Facebook и Instagram. Предполагается, что владельцы этих платформ будут самостоятельно блокировать процесс создания аккаунта подростками до 15 лет. В противном случае турецкие власти применят санкции: штрафы или снижение пропускной способности интернет-канала.

Ранее министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил парламенту, что правительство подготовило законопроект о запрете детям пользоваться соцсетями. Более того, по словам чиновника, уже достигнуты соглашения с популярными ресурсами насчет того, что все граждане этой страны будут обязаны подтверждать личность при регистрации.

Теперь, чтобы законопроект вступил в силу, его должен подписать президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что документ был принят после инцидента в одной из школ города Кахраманмараша, где 14-летний подросток застрелил девятерых учеников и преподавателя. Комментируя трагедию, глава государства заявил, что цифровые приложения для обмена контентом развращают умы детей, а социальные сети превратились в помойные ямы.

Как пишут СМИ, с Эрдоганом не согласилась оппозиционная Народно-республиканская партия, голосовавшая против закона об ограничении доступа несовершеннолетних в интернет. Представители данного объединения считают, что детей следует защищать от вредной информации не запретами, а политикой, основанной на правах человека.