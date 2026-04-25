США возвращают федеральные казни расстрелом

CentralAsia (CA) - Минюст США объявил о принятии комплекса мер для упрощения применения смертной казни, в том числе путем возобновления расстрелов осужденных по делам о тягчайших преступлениях федеральной юрисдикции. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе ведомства.

На данный момент наказание расстрелом разрешено в пяти штатах, но исполняется крайне редко. Два человека были расстреляны в 2015 году, а в период с 1976-го, когда в США восстановили смертную казнь, до 2010-го были расстреляны еще три человека, согласно данным Центра информации о смертной казни (DPIC).

«Среди предпринятых действий — восстановление протокола о введении смертельной инъекции [пентобарбитала], принятого во время первой администрации [президента Дональда] Трампа, расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрел, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами», — сообщили в Минюсте.

Также ведомство отменило бессрочный мораторий на федеральные казни, введенный при президентстве Джо Байдена, и санкционировало казнь в отношении 44 обвиняемых. Эти меры нацелены «на предотвращение самых варварских преступлений, обеспечения справедливости для жертв и долгожданное завершение дел для оставшихся в живых близких», подчеркивают в ведомстве.

Впервые расстрел как вид казни в США был применен в 1608 году в колонии Джеймстаун в Вирджинии. В 1878 году Верховный суд постановил, что расстрел преступников не противоречит конституционному запрету на жестокие наказания, сообщается в отчете правительства США.

Процедура исполнения расстрела варьируется в зависимости от штата. Например, в Юте винтовку одного из членов расстрельной команды заряжают холостыми патронами, при этом никто из исполнителей не знает, какую именно. Над сердцем осужденного устанавливается мишень, а его лицо закрывают, после чего производится выстрел.

И.о. генпрокурора США Тодд Бланш поручил Федеральному бюро тюрем изменить протокол исполнения смертной казни, «чтобы включить дополнительные конституционные способы казни, которые в настоящее время предусмотрены законодательством некоторых штатов». Помимо расстрела это казнь на электрическом стуле, а также новый метод удушения газом, впервые примененный в Алабаме в 2024 году.