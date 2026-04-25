Бывшему священнику РПЦ Иакову Воронцову продлили арест в Алматы

CentralAsia (KZ) - Суд в Алматы продлил арест бывшему священнику РПЦ Иакову Воронцову на один месяц. Об этом в Facebook сообщили его соратники и затем подтвердил адвокат Галым Нурпеисов. Ранее в беседе с «Ферганой» юрист говорил, что арест его подзащитному, вероятнее всего, продлят, так как до сих пор не готов ряд экспертиз по делу.

Иаков Воронцов — бывший иеромонах Астанайской и Алматинской епархии РПЦ. После того, как он раскритиковал «специальную военную операцию» России в Украине, а также руководство РПЦ, был запрещен в служении и извергнут из сана.

В последние годы Воронцов неоднократно пытался зарегистрировать новое религиозное объединение — церковь, не состоящую в подчинении Московского Патриархата — в Минюсте Казахстана, но всякий раз получал отказ. Минувшей зимой бывший иеромонах оспорил отказ в суде. Спустя несколько дней у него дома провели обыск.

В полиции сообщили, что в ходе обыска у Воронцова изъяли «порошкообразные вещества», а медицинское освидетельствование якобы подтвердило факт употребления наркотиков. Бывшего иеромонаха арестовали, сам он вину отрицал и настаивал, что наркотики ему подбросили «с целью расправы и дискредитации».

23 февраля, когда истек срок административного ареста, Воронцова не выпустили на свободу — его сразу же доставили на допрос к следователю, предъявив обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: статье 302 (содержание наркопритона) и статье 296 (хранение наркотиков без цели сбыта).

24 февраля он был арестован на два месяца.

Правозащитники настаивают, что Воронцова преследуют именно из-за его религиозных убеждений. В США бывшего священника включили в список жертв нарушения свободы религии, сообщили в Бюро по правам человека в Казахстане.

