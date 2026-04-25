Россия ударила по Украине ракетами и дронами, есть погибшие

CentralAsia (CA) - Российская армия в ночь на субботу, 25 апреля, нанесла массированный удар по украинским городам, задействовав крылатые ракеты, баллистические ракеты и дроны. Воздушная тревога была объявлена практически во всех регионах страны.

По данным Киева, погибли по меньшей мере пять человек и более 30 получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские бомбардировки продолжались почти всю ночь.

Основной целью атак был крупный город Днепр на юго-востоке страны, но пострадали и другие регионы. В Днепре из-под завалов разрушенного дома извлекли тела трех погибших, ранены более 20 мирных жителей, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.

В Черниговской области в результате российской атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения. Взрывы прогремели также в Харькове, Киеве и ряде других городов. В Харькове, по словам мэра города Игоря Терехова, российский беспилотник ударил по жилому дому в Салтовском районе, сообщается о повреждении газопровода. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Telegram, что в Немышлянском районе поврежден двухэтажный частный дом, пострадали два человека.

По данным украинских военно-воздушных сил, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 вскоре после полуночи выпустили крылатые ракеты над Каспийским морем - на большом удалении от украинской территории. По мере их приближения к Украине российская сторона дополнительно задействовала дроны и баллистические ракеты, стремясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны сочетанием различных видов оружия.

Всего, по данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила 610 дронов и 47 ракет.