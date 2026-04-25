Растет экспорт растительной продукции из Монголии

CentralAsia (MNG) -

Экспорт растительной продукции из Монголии за период с 1 марта прошлого года по апрель 2026 года составил 183.5 тыс. тонн.

86% этого объёма было направлено в Китай. При этом 75% экспорта приходилось на сельскохозяйственные культуры и сырьё растительного происхождения, 24% - на переработанную продукцию и 1% - на древесные материалы. Основную долю составляли рапс, кормовая трава и отруби. Среди ключевых позиций экспорт рапса достиг 100.8 тыс. тонн, кормовой травы - 23.7 тыс. тонн, отрубей - 27.9 тыс. тонн, картофеля - 10.8 тыс. тонн. В меньших объёмах поставлялись облепиха, морковный сок и кедровые орехи.

Эти данные свидетельствуют о росте экспорта и сохраняющейся высокой концентрации поставок на одном рынке, отмечают официальные лица.

Увеличение экспорта продукции растительного происхождения открывает новые возможности для сельского хозяйства. В частности, это способствует расширению севооборота, поддержанию плодородия почв и повышению урожайности. В перспективе это может повысить эффективность сельскохозяйственного производства и поддержать устойчивое развитие отрасли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения