Зеленский встретился с Алиевым в Азербайджане

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом и встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Встреча Алиева и Зеленского проходит в городе Габала, сообщается на сайте президента Азербайджана. Алиев опубликовал фотографии встречи.

Зеленский написал, что провел с Алиевым «важные переговоры». «Взаимное уважение и сотрудничество, которые усиливают оба наших народа», — добавил президент Украины, также опубликовавший фото.

В эфире телемарафона Зеленский говорил, что на встрече планируется работа над пятью двусторонними договорами. Президенты, по его словам, намерены обсудить сотрудничество в области обороны и энергетики.

В январе 2025-го Зеленский и Алиев встречались на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а в августе созванивались, чтобы осудить «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR на территории Украины.

В феврале 2026 года в Киеве под атаку России попало здание азербайджанского посольства. Алиев отметил, что это происходит в третий раз и обвинил Москву в «преднамеренном нападении» на дипломатическое представительство.