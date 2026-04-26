Нетаньяху приказал армии Израиля ударить по объектам «Хезболлы» в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударить по объектам группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в канцелярии Нетаньяху. Накануне стороны договорились продлить перемирие на три недели.

В канцелярии отметили, что израильский премьер отдал приказ о «мощном ударе» по объектам «Хезболлы» после того, как ему сообщили о нарушении перемирия со стороны группировки.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели. До этого между странами уже действовал 10-дневный режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля. По данным Ynet, ЦАХАЛ на время прекращения огня остался на занимаемых позициях в Ливане.Трамп запретил Израилю атаковывать цели на территории Ливана и заявил, что США сами разберутся с «Хезболлой». Накануне ЦАХАЛ отчитался об обстреле ракетных установок в Ливане. В «Хезболле» назвали достигнутое перемирие с Израилем бессмысленным — стороны продолжают обмениваться ударами на юге Ливана.