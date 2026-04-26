В масштабах всей страны родилось 11.2 миллиона голов скота

CentralAsia (MNG) -

На сегодняшний день в Монголия приняла 11.1 млн новорожденных животных

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, по всей Монголии родило 50.4% из ожидаемых 22.4 миллиона племенных животных. Это означает, что 11.2 миллиона родили, и 11.1 миллиона детенышей успешно выращены.

Около 127 200 детенышей погибли по неестественным причинам. Выживаемость новорожденных животных составляет 98.9%, что соответствует показателю прошлого года, — пишет MiddleAsianNews.

В региональном разрезе показатели рождаемости скота составляют 50.4% в западном регионе, 53.7% в восточном регионе, 48.1% в центральном регионе и 50.2% в Хангайском регионе.

С начала года от причин, не связанных с естественными причинами, погибло 212 100 животных, что составляет 0.3% от общего поголовья скота. В их число входят 182 верблюда, 17 700 лошадей, 23 800 голов крупного рогатого скота, 80 400 овец и 89 800 коз.

Наибольшие потери были зафиксированы в аймаках Өвөрхангай (77 600), Булган (21 000), Дундговь (16 000), Сэлэнгэ (12 500) и Увс (11 900).

