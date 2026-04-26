На мероприятии с участием Трампа произошла стрельба, его эвакуировали. Предполагаемый стрелок задержан

CentralAsia (CA) - На ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в гостинице Washington Hilton произошла стрельба, сообщает Fox News.

На мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший и другие члены администрации. Их эвакуировали после раздавшихся выстрелов. О пострадавших не сообщалось.

В момент выстрелов часть присутствующих бросилась к выходу, другие начали искать укрытие, передает Reuters. После того, как президента увели, на сцену забежали вооруженные агенты Секретной службы. По данным New York Post, стрельба произошла на подходе к банкетному залу, у рамок металлоискателя.

Через некоторое время президент США Дональд Трамп написал первое после инцидента сообщение в своей соцсети Truth Social.

«Вечер в Вашингтоне выдался потрясающим. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и смело», — написал Трамп.

Он добавил, что стрелок задержан

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми вслед за этим сообщил, что президент, первая леди и все остальные лица, находящиеся под защитой Секретной службы, находятся в безопасности. Он добавил, что один человек, состояние которого неизвестно, задержан, передает Би-би-си.

Позже стало известно, что Дональд Трамп и первые лица страны покинули Washington Hilton, а мероприятие отложено по крайней мере на месяц.

Как сообщает CNN, власти установили личность предполагаемого стрелка: это 30-летний мужчина из Калифорнии.

Три источника телеканала, рассказали, что был ранен агент Секретной службы. Утверждается, что пуля попала в защитное снаряжение агента, и его доставили в местную больницу. Состояние агента на данный момент неизвестно.

Позже на брифинге в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп заявил, что подозреваемый, взятый под стражу, был «очень больным человеком».

«У меня сложилось впечатление, что он был убийцей-одиночкой», — сказал Трамп о подозреваемом. «Это сумасшедшие. Это сумасшедшие, и с ними нужно разобраться».

Трамп заявил, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату, добавив, что это событие стало травмирующим для первой леди Мелании Трамп.

«Мы не позволим никому захватить наше общество», — сказал он.

Президент США утверждает, что изначально не хотел уезжать. «Я отчаянно боролся за то, чтобы остаться», — заявил Трамп. Но ему сказали, что согласно протоколу следует уехать, поскольку неясно, был ли это стрелок-одиночка.