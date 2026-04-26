Израиль обстрелял объекты «Хезболлы» в Ливане

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там уверили, что пораженные цели использовались для подготовки атак против солдат ЦАХАЛа и Израиля.

Вчера Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели. Сейчас в армии заявили, что продолжат действовать против угроз, Израилю, «в соответствии с директивами политического руководства».

В «Хезболле» называли перемирие с Израилем бессмысленным. Накануне в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляли, что глава правительства приказал обстрелять объекты «Хезболлы» после того, как ему сообщили о нарушении перемирия со стороны группировки.