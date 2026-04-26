Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп получил новое предложение от Ирана по прекращению боевых действий. Об этом американский президент сказал журналистам перед вылетом во Флориду. По его словам, иранская сторона «предложила многое, но этого недостаточно».

«Иран предоставил нам документ, который мог бы быть лучше. Как только я отменил ее (поездку американской делегации в Исламабад), в течение 10 минут нам прислали новый документ, который был намного лучше»,— сказал Трамп. Он также отметил, что теперь страны будут вести переговоры по телефону, и что иранская сторона может «позвонить, когда хочет».

Дональд Трамп отметил, что длинные перелеты американских переговорщиков занимают слишком много времени. По словам американского президента, он не хочет, чтобы представители США совершали длинные перелеты, «чтобы поговорить с людьми, о которых раньше никто не слышал».

Сегодня американский президент отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Исламабад. До этого «Аль-Хадат» со ссылкой на источники писало, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планировал прилететь в Исламабад 26 апреля. По данным Axios, контакты США и Ирана могли состояться 27 апреля.