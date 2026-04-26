Президент Ирана назвал условие возобновления переговоров с США

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Масуд Пезешкиан указал на противоречия в действиях США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В разговоре с президентом Пакистана он заявил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, и при этом заявляет о готовности к дипломатическому процессу с Исламской Республикой, передает Press TV. Это не способствует разрешению конфликта, считает Пезешкиан.

«Продолжение враждебных мер США, включая морскую блокаду, несовместимо с их заявлениями о стремлении к политическому урегулированию»,— сказал президент. Он сообщил, что пока Вашингтон будет продолжать давить на страну, «восстановление доверия и прогресс на пути диалога будут сопряжены с серьезными трудностями». «Исламская Республика не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады»,— подчеркнул Пезешкиан.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отправил ему новое предложение по прекращению боевых действий, которое было «гораздо лучше» предыдущих. Он признал, что Тегеран предложил многое для урегулирования конфликта, но заявил, что «этого недостаточно».