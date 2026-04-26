Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины и предложил Зеленскому вместе производить оружие

CentralAsia (CA) - Баку выступает за территориальную целостность Украины, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции после встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

«Азербайджан и Украина поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность своих стран во всех международных организациях», — цитирует выступление Алиева Report.az.

Также глава Азербайджана сообщил, что они с Зеленским «обменялись мнениями о военно-техническом сотрудничестве и здесь тоже есть большие перспективы». По его словам, ВПК в обеих странах развивается и существуют «большие возможности» для совместного украинско-азербайджанского производства в этой сфере.

«Сегодня Украина и Азербайджан подписали шесть документов в разных областях. Ключевое — это оборонно-промышленный комплекс. Мы будем развивать наше сотрудничество и углублять его», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Он добавил, что производство вооружений «может принести стабильность нашим народам» и станет сдерживающим факторам для потенциальных агрессоров. Лидеры также обсудили сотрудничество в энергетической сфере и по гуманитарному направлению, отметил Зеленский. Украинский президент также подчеркнул, что Киев готов к проведению очередного раунда трехсторонних (США-Украина-Россия) переговоров о мире в Азербайджане, если РФ «также выберет дипломатию».

«Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в посредничестве в этом процессе… Мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции. У нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии», — сказал Зеленский.

Встреча двух лидеров прошла в азербайджанском городе Габала в субботу. Стороны также обсудили расширение сотрудничества в энергетике, аграрном секторе и деятельность межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию, передает «Интерфакс-Украина».