Стрелявшим на встрече Трампа с прессой оказался учителем из Калифорнии

CentralAsia (CA) - Человек, который сегодня открыл стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Дональда Трампа, идентифицирован как 31-летний Коул Аллен из Калифорнии. Об этом сообщают CNN и New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Аллен — выпускник Калифорнийского технологического института 2017 года. У него степень бакалавра в области машиностроения. В студенческие годы он даже попадал в сводки местных новостей как разработчик системы экстренного торможения для инвалидных колясок.

Согласно его профилю в LinkedIn, Аллен работал в компании C2 Education, занимающейся репетиторством. В декабре 2024 года организация даже признала его «учителем месяца». Помимо педагогики, он увлекался разработкой видеоигр: в 2018 году он выпустил в Steam инди-проект, который до сих пор продается за $1,99.

Аллен симпатизирует демократам: по данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал $25 на президентскую кампанию Камалы Харрис.

Как сообщила федеральный прокурор Джанин Пирро, нападавший предстанет перед судом в понедельник. Ему будут предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападении на офицера.

Аллен открыл огонь у входа в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил пресс-ужин. Во время нападения пострадал один сотрудник Секретной службы — пуля попала в бронежилет, жизни агента ничего не угрожает. Мотивы нападавшего пока не установлены, однако Дональд Трамп уже заявил, что не связывает происшествие с конфликтом в Иране.