Виктор Орбан после поражения на выборах отказался от мандата в будущем парламенте Венгрии

CentralAsia (CA) - Покидающий пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил о своем решении отказаться от парламентского мандата. При этом он отметил, что готов и дальше возглавлять партию «Фидес». Свое видеообращение Орбан опубликовал в соцсети X.

«Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения... Руководство предлагает мне продолжить работу в качестве президента партии «Фидес», и, если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче»,— сказал Орбан.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Виктор Орбан лишился власти спустя 16 лет правления «Фидес». Оппозиционная «Тиса» получила 141 из 199 мест в парламенте. Ее главе Петеру Мадьяру поручено сформировать новый состав правительства, а в должность премьера он вступит 9 или 10 мая.