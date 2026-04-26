США перехватили 37 судов с начала морской блокады Ирана

CentralAsia (CA) - ВМС США развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана, утверждает Центральное командование Пентагона (CENTCOM) в Х.

«37 судов было перенаправлено с начала блокады», — говорится в сообщении командования.

12 апреля США ввели блокаду в отношении всех судов, заходящих в иранские прибрежные воды или покидающих их. 16 апреля председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил о намерении США перехватывать иранские суда в открытом море.

21 апреля Центральное командование США заявило, что с момента блокады ВМС США приказали 28 судам вернуться в иранские порты.

19 апреля постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты готовы досматривать и разворачивать иранские нефтяные танкеры для борьбы с обходом санкций, включая суда, следующие в Китай.

Днем ранее около 20 судов, которые ожидали прохода через Ормузский пролив, развернулись в сторону Омана, после того как Иран объявил о восстановлении военного контроля над стратегической водной артерией.