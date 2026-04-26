США перехватили 37 судов с начала морской блокады Ирана

- Азия и мир, политика
- 15:18, 26 апреля 2026
CentralAsia (CA)
CentralAsia (CA) - ВМС США развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана, утверждает Центральное командование Пентагона (CENTCOM) в Х.
«37 судов было перенаправлено с начала блокады», — говорится в сообщении командования.
12 апреля США ввели блокаду в отношении всех судов, заходящих в иранские прибрежные воды или покидающих их. 16 апреля председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил о намерении США перехватывать иранские суда в открытом море.
21 апреля Центральное командование США заявило, что с момента блокады ВМС США приказали 28 судам вернуться в иранские порты.
19 апреля постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты готовы досматривать и разворачивать иранские нефтяные танкеры для борьбы с обходом санкций, включая суда, следующие в Китай.
Днем ранее около 20 судов, которые ожидали прохода через Ормузский пролив, развернулись в сторону Омана, после того как Иран объявил о восстановлении военного контроля над стратегической водной артерией.