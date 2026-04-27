Минздрав Ливана сообщил о 14 погибших в результате удара Израиля

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 14 погибших в результате удара Израиля по югу страны. Среди жертв обстрелов — две женщины и двое детей, еще 37 человек получили ранения.

Как сообщает The Guardian, несмотря на действующее перемирие, стороны продолжают обмениваться ударами, обвиняя друг друга в нарушениях договоренностей.

Армия Израиля подтвердила нанесение ударов по ракетным установкам и складам оружия «Хезболлы», а также призвала жителей семи городов к северу от реки Литани покинуть свои дома и эвакуироваться.

С начала обострения конфликта в марте общее число погибших в Ливане превысило 2,5 тыс. человек. 17 апреля вступил в силу 10-дневный режим прекращения огня. 24 апреля, по словам президента США Дональда Трампа, его продлили еще на две недели.