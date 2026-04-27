В Караганде сильным ветром сорваны кровли с домов, повалены деревья

CentralAsia (KZ) - Накануне сильный ветер, обрушившийся на Карагандинскую область, сорвал кровли жилых домов и школы, повалены деревья, обрушилась дымовая труба котельной, сообщила пресс-служба акимата региона. Скорость порывов ветра достигала 23 метров в секунду.

По данным акимата, больше всего последствий от непогоды зафиксировано в Караганде: ветер частично сорвал кровлю трех жилых домов, в одном из дворов повредил припаркованный легковой автомобиль, а в разных районах города падали деревья и крупные ветки.

В городе Абая ветром повреждены крыши двух пятиэтажных домов, в Осакаровском районе – кровля здания школы, а Каркаралинске пострадала крыша двухэтажного жилого дома и на территории действующей котельной №2 рухнула неэксплуатируемая металлическая дымовая труба.

«Опасные участки кровли были оперативно ликвидированы. В результате непогоды жертв и пострадавших нет», - отметили в акимате.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения