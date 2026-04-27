Теракт на шоссе в Колумбии: 14 человек погибли, 38 пострадали

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 14 человек погибли и по меньшей мере 38 получили ранения, в результате взрыва бомбы на оживленной дороге на юго-западе Колумбии. Среди пострадавших есть дети.

Колумбийские официальные лица также заявили, что этот инцидент был частью «волны» терактов, произошедших в эти выходные. Акты насилия были также зафиксированы и в других муниципалитетах департамента, включая Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранду. В связи с обострением обстановки региональные власти созвали экстренный совет безопасности.

«Взрывное устройство было приведено в действие на Панамериканском шоссе в секторе Эль-Тунель в Кахибио в результате неизбирательного нападения на гражданское население», – сообщил губернатор Кауки Октавио Гусман в соцсети X.

По его словам, министр обороны Колумбии Педро Санчес находился на месте взрыва, чтобы помочь «координировать спасательные работы». Власти «инициируют создание совета безопасности на национальном уровне для решения этой серьёзной ситуации», сказал губернатор колумбийского департамента.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал произошедшее терроризмом и фашизмом, прямо обвинив в содеянном выходцев из Революционных вооружённых сил Колумбии под руководством их главаря Ивана Мордиско. По его словам, правоохранители установили организатора атаки – это боевик по прозвищу «Марлон».