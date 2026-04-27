В Мали вспыхнули бои между повстанцами и армией, погиб министр обороны

CentralAsia (CA) - В Мали повстанцы-туареги в союзе с джихадистами из связанной с «Аль-Каидой» «Группы поддержки ислама и мусульман» (JNIM) провели самые масштабные за последние годы атаки по силам правящей в стране военной хунты, пишет Deutsche Welle.

В воскресенье, 26 апреля, ряд СМИ сообщил о гибели малийского министра обороны Садио Камары, считавшегося одним из ключевых союзников РФ. Как пишет агентство AFP со ссылкой на семью Камары и источники в правительстве, министр, его вторая жена и двое внуков погибли в результате взрыва автомобиля у его резиденции в Кати - пригороде столицы Бамако, который считается оплотом правящей военной хунты.

Столкновения, начавшиеся 25 апреля, продолжаются во многих регионах, в том числе в городах Гао, Севарэ и Кидаль на юге и юго-востоке страны, несмотря на заявления малийской хунты о контроле над ситуацией, отмечает агентство.

Сообщения о выводе российских наемников из Кидаля

Повстанческая группировка туарегов «Фронт освобождения Азавада» (FLA) в субботу, 25 апреля, сообщила о взятии города Кидаль - своего бывшего оплота, который с 2023 года перешел под контроль правительственных сил. 26 апреля туареги объявили о «соглашении» с российскими наемниками, поддерживающими малийскую военную хунту, согласно которому малийская армия и ее российские союзники из «Африканского корпуса» могут покинуть осажденный лагерь в районе Кидаля.

Связанные с «Африканским корпусом» Telegram-каналы, однако, возможный вывод войск из города не комментируют. В сводке боев за прошедшие сутки говорится, что несколько выносных постов в Кидале «были эвакуированы», а «часть подразделений перегруппировавшись, отошла на выгодные позиции внутри населенного пункта».

Z-паблики сообщили о сбитом в Мали вертолете «Африканского корпуса» РФ

Российские провоенные Telegram-каналы сообщили также, что повстанцы в Мали сбили вертолет «Африканского корпуса» с российскими наемниками на борту. «Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли. Предварительная причина - внешнее огневое воздействие (ЗРК)», - написал близкий к российским Воздушно-космическим силам z-канал Fighterbomber. Информацию распространили и другие провоенные каналы, однако официального ее подтверждения нет.

Атаки в Мали осудили в ЕС и ООН

Скоординированные атаки джихадистов и туарегов в Мали осудили в Европейском Союзе и ООН. «Мы подтверждаем нашу решимость в борьбе с терроризмом и нашу приверженность миру, безопасности и стабильности в Мали и во всем Сахеле», - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил акты насилия в Мали. Он призвал к скоординированной международной поддержке для «противодействия угрозе насильственного экстремизма и терроризма в Сахеле».

После путча 2021 года в Мали правит военная хунта во главе с переходным президентом Ассими Гоита. Новая власть выстроила тесные связи с Россией и ЧВК «Вагнер», бойцов которой в Мали называли «военными консультантами». В июне 2025 года вагнеровцы заявили об уходе из Мали, их место занял «Африканский корпус» Минобороны РФ.